POL-HA: Ladendieb springt mit gestohlenem Tabak über gesperrte Kasse

Hagen-Wehringhausen (ots)

In einem Supermarkt in Wehringhausen sprang am Donnerstagnachmittag (21.10.2021) ein Ladendieb über eine Kasse, nachdem er Tabak aus einer Auslage gestohlen hat. Ein 33-jähriger Mitarbeiter des Geschäftes in der Wehringhauser Straße beobachtete den 44-jährigen Tatverdächtigen, gegen 15.10 Uhr, dabei, als dieser mit einem unbekannten Gegenstand zunächst versuchte, das Tabakregal im Bereich einer Kasse zu öffnen. Da ihm dies nicht gelang, ging der Hagener zu einer bereits geöffneten Auslage an der Nachbarkasse, nahm eine Packung Tabak daraus und sprang anschließend über die dortige Sperre in Richtung des Ausganges. Dort hielt ihn der Mitarbeiter fest und alarmierte die Polizei. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Ladendiebstahls gegen den 44-Jährigen ein. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

