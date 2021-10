Polizei Hagen

POL-HA: Zahlungsstreit endet mit gefährlicher Körperverletzung

Hagen (ots)

Am Mittwoch, den 20.10.2021, kam es gegen 23:30 Uhr im Bereich der Friedensstraße/ Boeler Straße zu einem Zusammentreffen zwischen zwei entfernt bekannten Männern. Da zwischen ihnen noch Zahlungsstreitigkeiten aus früheren Begegnungen bestanden, entbrannte kurz nach dem Zusammentreffen ein Streit. Der 25jährige Mann aus Herdecke wurde dabei von seinem Kontrahenten zunächst mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Kurze Zeit später attackierte der Angreifer seinen Bekannten mit einer Glasflasche, die gegen den Kopf des Opfers geschlagen wurde. Nach der Tat floh der Täter, die eingeleitete Fahndung war nicht erfolgreich. Beschrieben wird der Mann als 35-40 Jahre alt und schlank. Er hat eine Glatze und ist 1,85 cm groß. Vermutlich wohnt er in Altenhagen. Der 25jährige musste vorläufig mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Er klagte über Kopfschmerzen und wies Kratzer sowie eine Beule am Kopf auf. Hinweise nimmt die Polizei unter 02331-986-2066 entgegen. (Sie)

