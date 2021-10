Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch bei Taxiunternehmen in Hohenlimburg

Hagen (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in Hohenlimburg zu einem Einbruch bei einem Taxiunternehmen in der Gartenstraße. Am 20.10.2021, 05:15 Uhr, stellte eine Mitarbeiterin der Nachtschicht fest, dass ein Fenster zu den Geschäftsräumen halb gekippt und halb geöffnet war. Außerdem entdeckten die Beschäftigen einen aufgebrochenen Briefkasten sowie Hebelspuren an einer Holztür. Die Kriminalpolizei sicherte die Spuren. Unbekannte Täter entwendeten nach ersten Erkenntnissen Abrechnungen sowie Bargeld in noch unbekannter Höhe. Hinweise können unter 02331-986-2066 an die Polizei weitergegeben werden. (Sie)

