POL-KS: Kassel-Wesertor: Verkehrsteilnehmer bei räuberischem Angriff leicht verletzt

Leichte Verletzungen trug ein 49-jähriger Verkehrsteilnehmer aus dem thüringischen Helbedündorf davon, als dieser in der Nacht zum Samstag mit seinem Fahrzeug im Kasseler Stadtteil Wesertor unterwegs war.

Wie die zur Anzeigenaufnahme eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord in Vellmar berichten, musste der 49-jährige gegen 01:00 Uhr an der Einmündung der Josephstraße/Ysenburgstraße an einer Rotlicht zeigenden Ampel halten, als plötzlich eine männliche Person an das Fahrzeug herantrat, die Beifahrertür aufriss und den Geschädigten mit Pfefferspray traktierte.

Anschließend ergriff der Täter das Handy sowie die Geldbörse des Geschädigten und entfernte sich im Anschluss zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Geschädigte erlitt durch das Pfefferspray Reizungen im Gesichtsbereich, die jedoch keinen stationären Aufenthalt in einem Krankenhaus erforderlich machten.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

-männlich -170-180cm groß -trug eine Mütze und ein Tuch vor dem Gesicht.

Die Ermittlungen werden durch den hiesigen Kriminaldauerdienst geführt.

Die Polizei bittet um Mithilfe: Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium Nordhessen unter 0561/910-0 zu melden.

