Polizei Hagen

POL-HA: Durchsuchungen und Festnahmen zur Bekämpfung der Organisierten Betäubungsmittelkriminalität - Einladung zur gemeinsamen Pressekonferenz von Staatsanwaltschaft Hagen und Polizei Hagen

Hagen (ots)

Wir laden alle interessierten Presse- und Medienvertreter zu einer gemeinsamen Pressekonferenz von Staatsanwaltschaft Hagen und Polizei Hagen ein. Hierbei berichten wir über den am heutigen Tag durchgeführten Einsatz an insgesamt elf Objekten in neun Städten in NRW und über die in diesem Zusammenhang sichergestellten Betäubungsmittel.

Zeit: Donnerstag, 21.10.2021, 13.30 Uhr Ort: Polizeipräsidium Hagen, Raum O201, 2. Etage, Funckestr. 41, 58097 Hagen (ACHTUNG: NEUE ANSCHRIFT)

Wichtige Hinweise:

Aufgrund besonderer Sicherheitsvorkehrungen im Polizeipräsidium und der aktuellen Pandemie bitte wir alle Presse- und Medienvertreter sich per E-Mail unter Nennung des Mediums sowie der einzelnen Teilnehmernamen an pressestelle.hagen@polizei.nrw.de bis spätestens heute (Donnerstag, 21.10.2021), 13.00 Uhr, zu akkreditieren. Wir bitten um Verständnis, dass nur eine begrenzte Teilnehmerzahl möglich ist. Sobald die maximale Teilnehmerzahl erreicht ist, können weitere Anmeldungen/Akkreditierungen leider nicht mehr berücksichtigt werden. In diesem Fall erfolgt dann eine gesonderte Kontaktaufnahme seitens der Pressestelle der Polizei Hagen. Bitte halten Sie einen gültigen Presseausweis, Personalausweis oder Reisepass bereit. Eine Mund-Nasen-Bedeckung muss im gesamten Polizeipräsidium durchgehend (auch während der Pressekonferenz) getragen werden. Wir bitten darum, die bekannten Abstandsregeln einzuhalten.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Pressekonferenz an der neuen Anschrift des Polizeipräsidiums Hagen stattfindet (s.o.) und nicht an der Alt-Anschrift (Hoheleye). Alle akkreditierten Personen werden am Haupteingang des Polizeipräsidiums abgeholt und zum Veranstaltungsraum geführt.

Vor der Pressekonferenz werden keine weiteren Auskünfte erteilt. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell