Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannte beschädigten Bagger in der Innenstadt

Hagen-Mitte (ots)

In dem Zeitraum zwischen Montagnachmittag (18.10.2021) und Dienstagmorgen beschädigten bislang unbekannte Täter auf einer Baustelle in der Innenstadt zwei Bagger. Ein 55-Jähriger Mann stellte am Dienstag, gegen 07.00 Uhr, fest, dass die Baustellenfahrzeuge in der Goldbergstraße beschädigt waren. Er sagte den Polizeibeamten, dass am Vortag, gegen 17.00 Uhr, noch alles unversehrt war. Diese konnten erkenne, dass die Unbekannten die Seitenscheiben der Bagger teilweise eingeschlagen hatten. Zeugen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Feststellungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

