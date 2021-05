Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Mitarbeiterinnen vereiteln Diebstahl; Munster: Taschendiebe beim Einkaufen am Werk; Bad Fallingbostel: Zwei Einbrüche: Tageseinnahmen und Werkzeug entwendet

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 28.05.2021 Nr. 1

27.05 / Mitarbeiterinnen vereiteln Diebstahl

Soltau: Ein Unbekannter versuchte am Donnerstag, gegen 11.17 Uhr vom Verkaufstresen des DRK an der Celler Straße in Soltau zwei Spendendosen zu entwenden. Zwei Mitarbeiterinnen bemerkten den Diebstahl und konnten das Diebesgut nach einer kurzen Rangelei wiedererlangen. Die Frauen wurden dabei leicht verletzt. Der Täter flüchtete mit einem Fahrrad. Beschreibung: männlich, etwa 20 Jahre alt, schlank, circa 180 cm groß, südeuropäische Erscheinung. Gegen 13.05 Uhr versuchte ein Unbekannter in der Rossmann-Filiale im Hagen die Sicherung einer Spendendose mit einem Cutter-Messer zu durchtrennen. Als eine Mitarbeiterin auf den Kassenbereich zuging, brach der Täter die Tat ab und flüchtete mit einem schwarzen Damenfahrrad. Die Beschreibung gleicht der des Täters aus der Celler Straße. Er soll zudem einen schwarzen Regenhoodie und eine blaue Arbeitshose getragen haben. Hinweise zum Täter nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

27.05 / Taschendiebe beim Einkaufen am Werk

Munster: Am Donnerstagvormittag schlugen Taschendiebe in der Aldi-Filiale an Winkelmannshof gleich zweimal zu: Zwischen 10.47 und 10.50 Uhr entwendeten sie einer 76jährigen Frau aus Munster das Portmonee aus der Einkaufstasche. Auf dieselbe Weise erleichterten sie zwischen 11.30 und 11.35 Uhr eine 74jährige Munsteranerin. Der Gesamtschaden wird auf rund 160 Euro geschätzt. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei Munster unter 05192/9600 entgegen.

27.05 / Dressursattel gestohlen

Schneverdingen: Unbekannte entwendeten am Donnerstagnachmittag einen Dressursattel inklusive Zubehör vom Teichhof am Hasweder Weg. Der Schaden wird auf 4.600 Euro geschätzt. Zeugenhinweise an die Polizei Schneverdingen bitte unter 05193/982500.

27.05 / Zwei Einbrüche: Tageseinnahmen und Werkzeug entwendet

Bad Fallingbostel: In der Nacht zu Donnerstag begaben sich Einbrecher auf das Gelände eines Betriebes an der Gustaf-de-Laval-Straße, hebelten eine Tür auf und entwendeten aus einem Büro die Tageseinnahmen. In der Nachbarschaft hebelten sie eine Metalltür auf und entwendeten aus einer Werkshalle diverse Spezialwerkzeuge und -maschinen. Die Höhe des Gesamtschadens ist noch nicht bekannt.

27.05 / E-Bike aus Garage gestohlen

Walsrode: Aus einer unverschlossenen Garage an der Birkenstraße entwendeten Unbekannte ein mittels Kettenschloss gesichertes E-Bike der Marke Herkules, Typ Roberta R 7 im Wert von rund 1.800 Euro. Tatzeit: Donnerstag, zwischen 10.00 und 13.30 Uhr. Hinweise zum Geschehen bitte an die Polizei Walsrode unter 05161/984480.

27.05 / Polizei stellt Flüchtenden nach Verfolgung

Heidekreis / A7: Am Donnerstagabend, gegen 19.20 Uhr stellte die Polizei einen 43jährigen Autofahrer aus Hohes Kreuz, der sich durch Flucht einer Polizeikontrolle zu entziehen versuchte. Der Mann war mit seinem BMW auf der A 7 bei Soltau, Fahrtrichtung Süden aufgefallen, weil er ohne Kennzeichen unterwegs war und dabei mehrfach rechts überholt haben und in Schlangenlinien gefahren sein soll. Die Polizei des Heidekreises folgte mit dem hochmotorisierten PPS-Fahrzeug (Police-Pilot-System) dem BMW und videografierte die anschließende Verfolgung. Als die Beamten sich in Höhe der Anschlussstelle Bad Fallingbostel vor das Fahrzeug setzten und den Fahrer anwiesen zu folgen, ging dieser zum Schein darauf ein, zog aber unmittelbar vor der Ausfahrt nach links und beschleunigte. Mit mehr als 200 Km/h ging es anschließend über die Autobahn in Richtung Hannover, wo der Flüchtende mehrmals versuchte, durch Manöver den PPS-Wagen abzuschütteln. Weil das misslang, verließ er an der Anschlussstelle Westenholz die A7, fuhr über land- und Kreisstraßen mit mehr als 200 Km/h in Richtung Hodenhagen, wendete, kürzte ab, bremste gab Gas und fuhr schließlich wieder in Richtung Westenholz. Im Bereich Allertal in Richtung Alexanderplatz war die Fahrbahn durch Polizeifahrzeuge gesperrt. Der Flüchtende bog in einen Waldweg ab und konnte dort festgenommen werden. Ein durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf Amphetamine und Cannabis. Bereits in der Vergangenheit hatte der Mann einen Verkehrsunfall mit einem nicht zugelassenen Fahrzeug verursacht. Er ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurden mehrere Verfahren eingeleitet. Zu konkreten Gefährdungen seitens des Flüchtenden gegenüber unbeteiligten Dritten kann es nach ersten Erkenntnissen der Polizei nicht.

27.05 / Suche: Vermisste 86-Jährige gefunden

Walsrode: Polizei und Familie suchten am Donnerstag, ab 11.30 Uhr eine orientierungslose 86jährige Frau, die in einem unbeobachteten Moment das heimische Haus an der Heinestraße verlassen hatte. Zur Unterstützung kamen auch ein Personenspürhund und ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Gegen 18.30 Uhr wurde die Gesuchte von einem Passanten entdeckt. Familienangehörige kümmerten sich anschließend um die Frau.

