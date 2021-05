Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Lindwedel: Goldfische gestohlen; Walsrode: Polizei nimmt Einbrecher fest; Buchholz: Feuer bricht im Verteilerkasten aus

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 26.05.2021 Nr. 1

25.05 / Goldfische gestohlen

Lindwedel: In der Zeit zwischen Freitag, 21.05., 17.00 Uhr und Dienstag, 25.05.21, 07.30 Uhr ließen Unbekannte das Wasser eines Teiches an der Straße Im Nettelfelde ab und entwendeten 60 große Goldfische im Wert von rund 1.800 Euro. Sechs Karpfen im Wert von etwa 900 Euro wurden im Teich zurückgelassen und verendeten dort. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Schwarmstedt unter 05071/800350 entgegen.

25.05 / Polizei nimmt Einbrecher fest

Walsrode: Polizeibeamte nahmen am Dienstagabend einen 23jährigen Mann aus Oerbke fest, der im Verdacht steht versucht zu haben, in ein Haus an der Straße Am Bahnhof einzubrechen. Der mutmaßliche Täter hatte gegen 20.10 Uhr die Verglasung der Terrassentür eingeschlagen, war von einem Bewohner gestört worden und zu Fuß geflüchtet. Bevor er das Grundstück betrat, wurde er bereits von Zeugen beobachtet, wie er bei geparkten Fahrzeugen an den Türgriffen zog, um offensichtlich zu prüfen, ob sie unverschlossen seien. Als der Verdächtige nach dem Einbruchsversuch die Polizei sah, sprang er in die Böhme, durchschwamm sie und verließ sie auf der gegenüberliegenden Uferseite. Dort warteten bereits Beamte auf ihn: Nachdem er ein Waldstück durchquert hatte, wurde er festgenommen und dem Gewahrsam in Soltau zugeführt. Die Ermittlungen dauern an.

25.05 / Feuer bricht im Verteilerkasten aus

Buchholz: In einer Werkhalle eines Betriebes in Buchholz, An der Autobahn, kam es am Dienstagmittag, gegen 11.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Feuer in einem Stromverteilerkasten, das auch im Umkreis befindliche elektrische Anlagen beschädigte. Die Feuerwehr löschte den Brand. Menschen wurden nicht verletzt. Nach ersten Ermittlungsergebnissen der Polizei scheint ein technischer Defekt wahrscheinlich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell