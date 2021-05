Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Tageseinnahmen auf Wochenmarkt entwendet; Schneverdingen: Fahrzeuggespann übersehen - vier Verletzte

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 21.05.2021 Nr. 1

20.05 / Tageseinnahmen auf Wochenmarkt entwendet

Schneverdingen: Unbekannte entwendeten am Donnerstag, gegen 13.00 Uhr während des Abbaus eines Standes am Wochenmarkt in Schneverdingen ein Portmonee mit den Tageseinnahmen eines Betreibers vom Beifahrersitz eines Mercedes Sprinters. Das Portmonee wurde später leer außerhalb des Stadtgebiets aufgefunden. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich mit der Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 in Verbindung zu setzen.

20.05 / Fahrzeuggespann übersehen - vier Verletzte

Schneverdingen: Am Donnerstagnachmittag, gegen 14.40 Uhr kam es auf der L 170, zwischen Schneverdingen und Heber, Höhe Parkplatz Pietzmoor zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer- und drei leichtverletzten Beteiligten. Ein 48jähriger Pkw-Fahrer fuhr auf einen stehenden Pkw mit Anhänger (Abschleppunternehmer) auf, der zuvor einen liegengebliebenen Pkw aufgeladen hatte. Das Gespann war mit Warn- und Zusatzblinkern abgesichert. Der Verursacher aus Soltau konnte selbstständig das Fahrzeug verlassen, wurde durch den Unfall aber schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Mitarbeiter des Abschleppunternehmens sowie die beiden Insassen des liegengebliebenen Pkw befanden sich zum Unfallzeitpunkt am Trailer beziehungsweise im Seitenraum der Fahrbahn. Sie erlitten leichte Verletzungen, die keine Behandlungen im Krankenhaus bedurften.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell