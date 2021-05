Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bispingen

Schneverdingen: Tötungsdelikt in Bispingen - Kinderleiche identifiziert

Heidekreis (ots)

Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Lüneburg und der Polizeiinspektion Heidekreis

20.05 / Tötungsdelikt in Bispingen - Kinderleiche identifiziert

Bispingen / Schneverdingen: Die am Dienstagvormittag im Bereich Schneverdingen an einem Waldweg aufgefundene Kinderleiche wurde identifiziert: Mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit handelt es sich hierbei um das elfjährige Mädchen Lilli Marie L., das seit dem Tötungsgeschehen vom vergangenen Wochenende in Bispingen vermisst wurde. Ebenso wie bei Mutter und Bruder wies auch ihr Körper Spuren von Gewalteinwirkung auf.

Aufgrund der andauernden Ermittlungen werden derzeit keine weiteren Informationen zu dem Geschehen veröffentlicht.

Presseanfragen bitte an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Lüneburg.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell