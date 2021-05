Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Polizei sucht Verursacher nach Unfall in Höhe Parkplatz Pietzmoor

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 20.05.2021 Nr. 1

18.05 / Polizei sucht Verursacher nach Unfall in Höhe Parkplatz Pietzmoor

Schneverdingen: Am vergangenen Dienstag, gegen 10.40 Uhr kam es auf der Heberer Straße (L170) in Höhe der Ausfahrt des Parkplatzes Pietzmoor zu einem Verkehrsunfall, bei dem die Polizei das verursachende Fahrzeug sucht: Zwei Autos befuhren die Straße in Richtung Schneverdingen. Das hintere Fahrzeug, ein VW Touareg, setzte zum Überholen an, als der unbekannte Unfallverursacher von dem Parkplatz nach rechts auf die L 170 einbog. Der VW wurde abgebremst, scherte zu früh wieder nach rechts ein und touchierte dabei das zu überholende Fahrzeug, einen Opel Agila. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort. Er und Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich mit der Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell