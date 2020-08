Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Dreistes Trio bei Einbruch überrascht

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Moers (ots)

Am Dienstag gegen 17.55 Uhr drangen drei unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Terrassentür in ein Reihenhaus an der Rudolfstraße ein.

Durch die Geräusche machten sie eine 38-jährige Moerserin auf sich aufmerksam, die sich zum Tatzeitpunkt im Obergeschoß aufhielt.

Die Frau ging ins Wohnzimmer und schrie das Trio an, woraufhin diese die Flucht ergriffen. Anschließend fuhren die Täter mit einem silberfarbenen Auto in Richtung Ringstraße davon.

Beschreibung der Unbekannten:

1. Ca. 175 cm groß, stabile Figur, dunkle Haare und dunkler Teint. Er trug dunkle Kleidung und hielt ein Brecheisen in der Hand und soll der Kleinste des Trios gewesen sein.

2. und 3. : Beide 180 cm bis 185 cm groß, etwa 20 - 30 Jahre alt, sie hatten schmale Gesichter und trugen ebenfalls dunkle Kleidung.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell