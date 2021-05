POL-HK: Schneverdingen: Waldklassenzimmer beschmiert; Walsrode: Fahrzeug übersehen: Drei Verletzte

Polizeiinspektion Heidekreis

Schneverdingen: Waldklassenzimmer beschmiert; Walsrode: Fahrzeug übersehen: Drei Verletzte

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 25.05.2021 Nr. 1

24.05 / Waldklassenzimmer beschmiert

Schneverdingen: Am vergangenen Wochenende beschmierten Unbekannte im Höpen die Einrichtung des Waldklassenzimmers der Schule am Pietzmoor mit pinker Farbe. Unter anderem wurden die Abkürzungen "ACAB" und "DMW" verwendet. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 in Verbindung zu setzen.

24.05 / Fahrzeug übersehen: Drei Verletzte

Walsrode: Ein 73jähriger Autofahrer aus Sarstedt befuhr am Montag, gegen 14.40 Uhr die K129 aus Richtung Vogelpark kommend und bog an der Einmündung zur L161 nach links in Richtung Walsrode ein. Dabei übersah er eine 25jährige Frau aus Visselhövede, die mit ihrem Pkw die vorfahrtsberechtigte L161 in Richtung Walsrode befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden die junge Frau und ihre 23jährige Begleiterin schwer sowie eine weitere 31jährige Insassin leicht verletzt. Mit Rettungswagen wurden sie in Krankenhäuser gebracht. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die L161 gesperrt werden.

