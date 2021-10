Polizei Hagen

POL-HA: 43-Jähriger Ladendieb nimmt Lebensmittel aus Supermarkt-Regal und isst sie im Geschäft

Hagen-Wehringhausen (ots)

Ein 43-jähriger Mann nahm am Mittwochnachmittag (20.10.2021) Lebensmittel aus Regal eines Supermarktes in Wehringhausen, verspeiste diese vor Ort und konnte diese anschließend nicht bezahlen. Ein 24-jähriger Mitarbeiter des Geschäftes in der Wehringhauser Straße beobachtete den Hagener, als dieser Tomaten sowie Süßigkeiten aus der Auslage nahm und die Lebensmittel anschließend noch in dem Geschäft aß. Er sprach den 43-Jährigen an, worauf dieser aggressiv reagierte. Den hinzugerufenen Polizeibeamten sagte der Mann, dass er kein Bargeld bei sich hat und die Lebensmittel nicht bezahlen kann. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen des Ladendiebstahls ein. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell