Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 30-Jährige begeht an einem Abend mehrere Straftaten +++ Mehrere Auseinandersetzungen +++ Navigationsgerät, Airbag und Tacho ausgebaut

Wiesbaden (ots)

1. 30-Jährige begeht an einem Abend mehrere Straftaten, Wiesbaden, 23.06.2021, 19.30 Uhr bis 23.30 Uhr,

(pl)Eine 30-jährige Frau hat sich am Mittwochabend sogleich drei Strafanzeigen eingehandelt. Den Anfang nahm alles gegen 19.30 Uhr, als die 30-Jährige im Bismarckring eine 33-jährige Frau schubste und ihr die Handtasche von der Schulter riss, wobei die Beraubte zu Fall kam. Nachdem die Räuberin nach den erforderlichen Maßnahmen auf der Dienststelle wieder auf freien Fuß gesetzt worden war, suchte sie kurze Zeit später, gegen 22.00 Uhr, ihren ehemaligen Lebensgefährten in der Westendstraße auf, randalierte in dessen Wohnung und bedrohte ihn verbal mit dem Tode. Die 30-Jährige wurde daraufhin von den verständigten Polizeikräften zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen, wogegen sie sich wehrte und Widerstand leistete. Gegen sie wird nun wegen Handtaschenraubes, Bedrohung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

2. Mehrere Auseinandersetzungen,

Wiesbaden, 23.06.2021, 19.00 Uhr bis 24.06.2021, 00.15 Uhr,

(pl)Am Mittwochabend und im weiteren Verlauf der Nacht ist es in Wiesbaden zu mehreren Auseinandersetzungen gekommen. Die erste handfeste Auseinandersetzung ereignete sich gegen 19.00 Uhr auf dem "Platz der deutschen Einheit" zwischen drei 40, 45 und 62 Jahre alten Männern. Hierbei soll auch ein Schlüsselbund und ein Gürtel als Schlagmittel zum Einsatz gekommen sein. In der Hollerbornstraße ist gegen 23.30 Uhr ein Streit zwischen einem Autofahrer und einem Fahrradfahrer eskaliert, wobei der 19-jährige Autofahrer von seinem Kontrahenten mit einem spitzen Gegenstand angegriffen und leicht verletzt wurde. Der bislang noch unbekannte Fahrradfahrer soll 40-50 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß und stämmig gewesen sein. Getragen habe er einen Fahrradhelm mit angebrachter Beleuchtung. Er sei noch in Begleitung einer 40-50 Jahre alten, 1,65-1,70 Meter großen, zierlichen, blonden Fahrradfahrerin gewesen, welche ebenfalls einen Fahrradhelm mit angebrachter Beleuchtung getragen haben soll. Gegen Mitternacht wurde die Polizei dann erneut zu einer Auseinandersetzung auf dem "Platz der Deutschen Einheit" gerufen, nachdem dort mehrere Frauen und ein Mann im Alter zwischen 21 und 24 Jahren aneinandergeraten waren und Schläge austauschten. Was folgte waren Anzeigen wegen wechselseitiger Körperverletzung. Etwa 15 Minuten später wurde gegen 00.15 Uhr auf dem Parkplatz hinter dem Kasteler Bahnhof ein 26-jähriger Mann von einem 40-Jährigen mit einem Messer angegriffen. Der Geschädigte konnte dem Angreifer ausweichen, so dass er glücklicherweise nicht verletzt wurde. Der aggressive Angreifer wurde vor Ort festgenommen und anschließend einer psychiatrischen Einrichtung überstellt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzungen dauern noch an. Personen, die Angaben zu den Abläufen, den Hintergründen oder den gesuchten Personen machen können werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Polizei in Verbindung zu setzen.

3. Navigationsgerät, Airbag und Tacho ausgebaut, Wiesbaden-Biebrich, Theodor-Heuss-Ring, 22.06.2021, 19.00 Uhr bis 23.06.2021, 13.30 Uhr,

(pl)Autoaufbrecher haben zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag aus einem im Theodor-Heuss-Ring geparkten BMW das Navigationsgerät, den Fahrerairbag sowie den Tacho entwendet. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe des Fahrzeugs ein, um sich Zugang zum Innenraum zu verschaffen und bauten anschließend die Fahrzeugteile aus. Der entstandene Schaden beläuft sich auf über 4.000 Euro. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell