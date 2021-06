Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbrecher zugange +++ Sporthalle von Vandalen heimgesucht

Wiesbaden (ots)

1. Einbruch in Wohnung,

Wiesbaden-Westend, Wellritzstraße, 22.06.2021, 16.10 Uhr bis 23.30 Uhr,

(pl)Am Dienstag sind unbekannte Täter in einem Mehrfamilienhaus in der Wellritzstraße in eine Wohnung eingebrochen. Die Einbrecher hebelten zwischen 16.10 Uhr und 23.30 Uhr die Eingangstür der Wohnung auf, um dann die Räumlichkeiten zu durchsuchen und aufgefundene Schmuckstücke und Bargeld zu entwenden. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Einbrecher verursachen hohen Sachschaden, Wiesbaden, Rheinstraße, 21.06.2021, 22.30 Uhr bis 22.06.2021, 08.55 Uhr,

(pl)Beim Einbruch in ein Café in der Rheinstraße haben unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag einen hohen Sachschaden verursacht. Die Täter drangen zwischen 22.30 Uhr und 08.55 Uhr durch eine aufgehebelte Tür in die Räumlichkeiten ein. Anschließend schnitten sie die fest installierte Wasserleitung der Kaffeemaschine durch und entwendeten die hochwertige Maschine. Durch das Durchtrennen der Leitung entstand ein erheblicher Wasserschaden. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Appartementtür hält Einbrechern stand, Wiesbaden, Wilhelmstraße, 22.06.2021, 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr,

(pl)Die Eingangstür eines Appartements in der Wilhelmstraße hat am Dienstagnachmittag Einbrechern standgehalten. Die Täter versuchten zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr die Tür aufzuhebeln. Als dies jedoch nicht klappte, brachen sie ihr Vorhaben ab und flüchteten unverrichteter Dinge. Sie hinterließen einen Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Sporthalle mit darin befindlicher Gaststätte von Vandalen heimgesucht, Wiesbaden-Erbenheim, Am Bürgerhaus, 10.06.2021, 10.00 Uhr bis 22.06.2021, 10.00 Uhr,

(pl)Innerhalb der vergangenen Tage wurde in der Straße "Am Bürgerhaus" in Erbenheim die Sporthalle mit der darin befindlichen Gaststätte von Vandalen heimgesucht. Die Täter verschafften sich zwischen Donnerstag, dem 10.06.2021, und Dienstag, dem 22.06.2021, auf bislang unbekannte Weise Zugang zu der Halle, welche zurzeit renoviert wird, und beschädigten die neu verputzten Wände der Gaststätte. Der verursachte Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

