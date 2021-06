Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 14-jähriger Junge aus Wiesbaden wohlbehalten zurückgekehrt - Rücknahme der Vermisstenmeldung,

Wiesbaden (ots)

14-jähriger Junge wohlbehalten zurückgekehrt - Rücknahme der Vermisstenmeldung, Wiesbaden-Kloppenheim, Heßlocher Straße, 21.06.2021

(he) Der am Freitag, den 18.06.2021 als vermisst gemeldete 14-Jährige aus Wiesbaden-Kloppenheim ist im Verlauf des vergangenen Wochenendes wieder an seine Wohnanschrift in die Heßlocher Straße zurückgekehrt. Dem Jungen geht es gut. Die Fahndung kann zurückgenommen werden.

