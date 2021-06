Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 13-jähriger Junge aus Wiesbaden wieder zurück - Rücknahme der Vermisstenmeldung

Wiesbaden (ots)

13-jähriger Junge wieder zurück - Rücknahme der Vermisstenmeldung, Wiesbaden-Sonnenberg, Idsteiner Straße, 21.06.2021

(he) Der am Dienstag, den 15.06.2021 als vermisst gemeldete 13-Jährige aus Wiesbaden ist im Verlauf des vergangenen Wochenendes wieder an seine Wohnanschrift in die Idsteiner Straße in Sonnenberg zurückgekehrt. Dem Jungen geht es gut. Die Fahndung kann zurückgenommen werden.

