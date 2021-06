Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Widerstand bei Festnahme +++ Streit zwischen Radfahrer und Fußgänger - Zeuge gesucht! +++ mehrere Pkw aufgebrochen +++ in Schulsporthalle eingestiegen

Wiesbaden (ots)

1. Bei Festnahme Widerstad geleistet,

Wiesbaden, Parkstraße, Dienstag, 15.06.2021, 17:15 Uhr

(he)Gestern Nachmittag leistete ein 57-jähriger Mann bei seiner Festnahme Widerstand, nachdem er zuvor mehrere Passanten angepöbelt und nach den Einsatzkräften geschlagen und gespuckt hatte. Gegen 17:15 Uhr meldeten mehrere Anrufer eine aggressive Person, welche in der Parkstraße unterwegs sei und mehrere Passaanten beleidigen und bedrohen würde. Weiterhin wurde mitgeteilt, dass die Person versucht haben soll, einen Fahrradfahrer während der Fahrt von dessen Rad zu stoßen. Der Mann wurde in der Parkstraße angetroffen und es sollte einer Personenkontrolle durchgeführt werden. Unmittelbar beim Erblicken der eingesetzten Beamten beleidigte der 57-Jährige diese auf das Übelste und bedrohte sie. Nachdem der Mann sich kurz beruhigt und einen Personalausweis ausgehändigt hatte, sollte ein Atemalkoholtest durchgeführt werden. Nun schlug er jedoch unvermittelt nach dem Testgerät, spuckte einen Beamten an und schlug auch nach diesen. Daraufhin sollte der Mann festgenommen werden, wogegen er sich körperlich wehrte. Nach einer kurzen Auseinandersetzung wurde der Mann zu Boden gebracht und ihm Handfesseln angelegt. Dies erfolgte unter fortwährenden Spuckversuchen und Beleidigungen. Auf einer Polizeidienststelle wurde dann eine ärztliche Blutentnahme durchgeführt. Nach einer entsprechenden richterlichen Anordnung wurde der 57-Jährige zur Verhinderung weiterer Straftaten in das Polizeigewahrsam eingeliefert.

2. Streit zwischen Radfahrer und Fußgänger eskaliert - Zeuge gesucht! Wiesbaden, Biebrich, Holsteinstraße, Dienstag, 15.06.2021, 10:20 Uhr

(he)Gestern Morgen kam es in Wiesbaden in der Holsteinstraße zu einem Streit zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger, in dessen Verlauf der Fußgänger, den eigenen Angaben zufolge, von seinem Gegenüber geschlagen wurde. Den Streit habe ein in der Nähe stehender Mann mitbekommen. Dieser wird nun von der Polizei gesucht. Gegen 10:20 Uhr überquerte der 62-jährige Fußgänger unmittelbar vor der Kirche St. Kilian die Holsteinstraße, um zu seinem dort geparkten Pkw zu gelangen. Aufgrund noch nicht näher geklärter Umstände kam es währenddessen zu einem Disput mit einem Radfahrer, welcher die Holsteinstraße aus Richtung Waldstraße befuhr. Dieser Streit habe sich hochgeschaukelt und der Radfahrer den Fußgänger geschlagen, nachdem er von ihm festgehalten worden war. Anschließend sei der Fahrradfahrer in Richtung Teutonenstraße davongefahren. Der mutmaßliche Täter sei circa 25 Jahre alt, trage dunkle kurze Haare sowie einen dunklen, kurzen Bart. Er sei circa 1,80 Meter groß und habe eine helle, kurze Hose in "Bermudaart", dunkle Turnschuhe jedoch keine Oberbekleidung getragen. In unmittelbarer Nähe habe ein unbeteiligter Mann gestanden. Dieser Zeuge und weitere Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 beim 3. Polizeirevier zu melden.

3. Drei Pkw aufgebrochen und Navi ausgebaut, Wiesbaden, Platter Straße, Nerotal, Montag, 14.06.2021, 10:00 Uhr - Dienstag, 15.06.2021, 11:15 Uhr

(he)In der Nacht von Montag auf Dienstag waren in Wiesbaden Pkw-Einbrecher unterwegs, welche es auf Navigationssysteme abgesehen hatten. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden mindesten drei Fahrzeuge in der Platter Straße sowie im Bereich der Straße "Nerotal" angegangen, die Geräte ausgebaut und entwendet. In der Platter Straße gelangten die Täter auf unbekannte Art und Weise zwischen Montag, 22:00 Uhr und gestern, 08:00 Uhr in einen geparkten Mini Cooper und entwendeten das eingebaute Navigationssystem sowie eine Steuerungseinheit aus der Mittelkonsole. In der Straße "Nerotal" schlugen die Einbrecher bei zwei Fahrzeugen zu, einem VW-Bus "Transporter" sowie einen weiteren Mini Cooper. Wie schon in der Platter Straße wurde auch hier mutmaßlich zu Nachtzeit das Navigationssystem sowie weitere Bedienelemente gestohlen. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro. Täterhinweise liegen bis dato nicht vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. In Schulsporthalle eingestiegen,

Wiesbaden, Nordost, Johannes-Maaß-Straße, 14.06.2021, 17.00 Uhr bis 15.06.2021, 07.15 Uhr

(pa)Von Montag auf Dienstag stiegen Unbekannte in der Johannes-Maaß-Straße in eine Sporthalle ein. Wie am Dienstag festgestellt werden musste, waren Unbefugte in der Zeit seit dem späten Montagabend über das Gebäudedach in die zu einer Schule gehörende Turnhalle eingedrungen. Dabei verursachten sie mehrere Hundert Euro Sachschaden an einem Oberlicht. Im Inneren sorgten die Eindringlinge vor allem für Durcheinander. Diverse Sportutensilien und Geräte wurden in den Räumlichkeiten verteilt. Nach bisherigem Stand stahlen die Täter zudem einen Feuerlöscher. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers unter der Rufnummer (0611) 345 - 2340 entgegen.

5. VW-Bus aufgebrochen und Werkzeug gestohlen, Wiesbaden, Mainz-Kostheim, Kiedricher Straße, Dienstag, 15.06.2021, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 16.06.2021, 06:05 Uhr

(wie)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in Kostheim ein VW-Bus aufgebrochen und daraus mehrere hochwertige Werkzeuge gestohlen. Der weiße VW-Bus stand die Nacht über in der Kiedricher Straße geparkt. Am frühen Morgen wurde dann festgestellt, dass eine Seitenscheibe eingeschlagen worden war und das Fahrzeug so geöffnet wurde. Aus dem VW seien auf diese Weise mehrere Baustellenmaschinen/ -werkzeuge entwendet worden. Das 2. Polizeirevier nimmt Hinweise gerne unter der Rufnummer 0611/345-2240 entgegen.

6. Unfallflucht zur Nachtzeit,

Wiesbaden, Auringen, Dreiherrenstraße, Montag, 14.06.2021, 22:45 Uhr - Dienstag, 15.06.2021, 07:45 Uhr

(he)In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in der Dreiherrenstraße in Auringen zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein schwarzer Volvo XC90 beschädigt wurde und ein Sachschaden von circa 2.000 Euro entstand. Der Pkw wurde montags gegen 22:45 Uhr am Fahrbahnrand abgestellt. Gestern Morgen, gegen 07:45 Uhr wurden dann Beschädigungen an der vorderen, linken Fahrzeugecke festgestellt. Mutmaßlich wurde der geparkte Pkw von einem vorbeifahrenden Fahrzeug touchiert. Hinweise auf die Verursacherin oder den Verursacher liegen bis dato nicht vor. Das 4. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2440 zu melden.

