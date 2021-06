Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Handy geraubt +++ 21-Jähriger angegriffen +++ Einbruch in Supermarkt +++ Raser/Poser Kontrollen in Wiesbaden +++ Fahrraddieb flüchtet

1. 21-Jähriger angegriffen,

Wiesbaden, Werderstraße, 14.06.2021, gg. 20.45 Uhr

(ho)Ein 21-jähriger Mann ist gestern Abend von mehreren Personen angegriffen und niedergeschlagen worden. Aus bisher noch nicht geklärten Gründen, kam es gegen 20.45 Uhr auf der Straße vor einem Wohnhaus zu einem Streit, in den mehrere Männer verwickelt waren. Dieser eskalierte und die Angreifer schlugen auf den 21-Jährigen ein. Dieser stürzte schließlich auf die Straße, wobei ein geparkter Pkw beschädigt wurde. Ersten Aussagen zufolge habe einer der Schläger einen Baseballschläger bei sich gehabt, den er jedoch nicht einsetzte. Das Wiesbadener Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen und nimmt Hinweise von Augenzeugen unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Handy geraubt,

Wiesbaden, Paulinenstraße, 12.06.2021, gg. 03.40 Uhr

(ho)Ein 19-jähriger Wiesbadener ist am frühen Samstagmorgen Opfer eines Straßenräubers geworden. Der Geschädigte war mit einem gleichaltrigen Bekannten in der Paulinenstraße unterwegs, als die beiden von einer männlichen Person aus einer Dreiergruppe heraus angesprochen wurden. Der Unbekannte forderte die Herausgabe von Geld, nahm einem der beiden 19-Jährigen das Handy ab und dem anderen entnahm er Bargeld aus dessen Geldbörse. Das Handy fiel bei der Tat zu Boden und wurde beschädigt. Den beiden Geschädigten gelang es schließlich mit dem Handy zu flüchten, wobei sie von dem Räuber verfolgt wurden. Am Taxistand vor dem Kurhaus wollten die Flüchtenden in einem Taxi Schutz suchen, wurden dabei aber von dem Verfolger eingeholt. Dieser drückte einen der 19-Jährigen gegen das Taxi und bedrohte ihn mit dem Leben. Schließlich stieg er zu dem Zweiten in das Fahrzeug, nahm ihm sein hochwertiges Handy ab und flüchtete mit seinen Begleitern auf der Paulinenstraße zurück in Richtung Bierstadter Straße. Der Räuber wurde als ca. 1,80 Meter bis 1,90 Meter groß, ca. 20 Jahre alt, dick, mit halblangen, lockigen, nach hinten gegelten Haaren und einem ungepflegten Vollbart beschrieben. Er trug bei der Tat einen beige-grünen Pullover und eine lange dunkle Hose. Zeugen der Tat oder Hinweisgeber, die Angaben zur Identität des Räubers oder seiner Begleiter geben können, werden gebeten, sich bei der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Bei Supermarkteinbruch Zigaretten gestohlen, Wiesbaden, Mitte, Stiftstraße, 15.06.2021, gg. 02.25 Uhr

(pa)In der Nacht zum Dienstag kam es in der Stiftstraße zu einem Einbruch in einen Einkaufsmarkt. Gegen 02.25 Uhr öffneten Unbekannte gewaltsam die Eingangstür, um in den Markt einzudringen. Die Täter brachen anschließend das Zigarettenregal auf und entwendeten eine bislang unbekannte Anzahl an Tabakwaren, um anschließend mit dem Diebesgut vom Tatort zu flüchten. Der Schaden, den die Einbrecher anrichteten, wird auf rund 500 Euro geschätzt. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 entgegen.

4. Fiat aufgebrochen,

Wiesbaden, Nordost, Parkstraße, 13.06.2021, 09.00 Uhr bis 14.06.2021, 09.50 Uhr

(pa)Von Sonntag auf Montag brachen Unbekannte in der Parkstraße einen Fiat 500 auf. Der Kleinwagen war dort in Höhe eines Hotels geparkt, als jemand eine Seitenscheibe des Fahrzeugs einschlug. Aus dem Fahrzeug wurden zwei Kleidersäcke sowie eine Tasche mit diversen Kleidungsstücken, ein Apple iPad sowie eine weitere Tasche mit Musikutensilien - darunter Schlagzeugstöcke - entwendet. Der Wert des Diebesguts beläuft sich insgesamt auf etwa 1.600 Euro. Die Wiesbadener Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345 - 0 entgegen.

5. Fahrraddieb flüchtet,

Wiesbaden, Nordost, Walkmühlstraße, 14.06.2021, gg. 00.50 Uhr

(pa)In der Nacht zum Montag wurde in der Walkmühlstraße ein Fahrraddieb ertappt. Gegen 00.50 Uhr bemerkte eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses Lärm im Treppenhaus. Als die Frau nachschaute, flüchtete eine Gestalt aus dem Haus. Anschließend stellte die aufmerksame Zeugin fest, dass die Person sich zuvor an einem am Geländer des Treppenhauses angeschlossenen E-Bike zu schaffen gemacht hatte. Dem Dieb war es jedoch nicht gelungen, das Schloss aufzubrechen, sodass er ohne Beute flüchtete. Die Ermittlungsgruppe des 4. Polizeireviers nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345 - 2440 entgegen.

6. Raser/ Poser Kontrollen in Wiesbaden, Wiesbaden, Rampenstraße/ Reduit, Samstag, 12.06.2021, 16:00 Uhr bis 23:00 Uhr (wie)Am Samstagabend wurden in Mainz-Kastel von Spezialisten des Verkehrsdienstes Raser und Poser kontrolliert. Rund um den Brückenkopf in Mainz-Kastel und die Reduit hatten die Verkehrspolizisten zwischen 16 und 23 Uhr ein genaues Augenmerk auf Fahrzeugführer, die sich bewusst nicht an die geltenden Verkehrsregeln halten und so Gefahren für ihre Mitmenschen in Kauf nehmen. An mehreren Kontrollstellen wurden insgesamt 37 Fahrzeuge und 62 Personen genau unter die Lupe genommen. 17 Ordnungswidrigkeitsanzeigen mussten gefertigt werden, bei fünf Fahrzeugen war die Betriebserlaubnis erloschen. Aufgrund des jeweils beobachteten Fahrverhaltens wurden sechs Mitteilungen an die Führerscheinstellen geschrieben, zwei Fahrzeugschlüssel wurden zur Gefahrenabwehr sichergestellt, damit die Fahrzeugführer an diesem Abend nicht weiterfahren konnten. Besonders auffällig war eine Hochzeitsgesellschaft in Form eines Autokorsos. Hier wurden einige Fahrzeugführer beobachtet, während sie innerorts teilweise massiv beschleunigten und Geh- und Radwege für ihre wilde Fahrt nutzten. Der Autokorso wurde durch die Polizei angehalten und beendet. Ein besonders gefährlich fahrender Mann musste danach zu Fuß weiter an der Hochzeit teilnehmen. Sein Fahrzeugschlüssel wurde von den Beamten einbehalten.

