Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbruch in Büroräume +++ Bürocontainer gewaltsam geöffnet +++ Fahrräder gestohlen +++ Blitzerreport für die kw 25

Wiesbaden (ots)

1. Einbruch in Büroraum,

Wiesbaden, Schiersteiner Straße, Mittwoch, 16.06.2021, 18:00 Uhr - Donnerstag, 17.06.2021, 09:00 Uhr

(he)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen unbekannte Täter in der Schiersteiner Straße in Büroräume ein und verursachten dabei einen Sachschaden von circa 1.500 Euro. Demgegenüber steht ein Diebstahlsschaden von 12,60 Bargeld. Der oder die Täter gelangten zwischen Mittwoch, 18:00 Uhr und Donnerstag, 09:00 Uhr auf bisher unbekannte Art und Weise in das Gebäude, in welchem die Büros untergebracht sind. Dort wurde dann gewaltsam die Zugangstür der betroffenen Einrichtung geöffnet. Innerhalb der Räumlichkeiten wurde ein Schreibtisch stark zerstört, um an eine kleine Bargeldkasse zu gelangen. Aus dieser fehlte dann bei der Feststellung des Einbruchs das Bargeld. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Bürocontainer aufgebrochen,

Wiesbaden-Schierstein, Stielstraße, Mittwoch, 16.06.2021, 18:30 Uhr - Donnerstag, 17.06.2021, 07:45 Uhr

(he)Gestern Morgen wurde der Polizei gemeldet, dass Einbrecher in der Nacht zuvor in der Stielstraße gewaltsam in zwei Bürocontainer eingestiegen und einen Gesamtschaden von circa 2.000 Euro verursacht hatten. Zwischen Mittwoch, 18:30 Uhr und Donnerstag, 07:45 Uhr näherten sich die oder der Täter augenscheinlich von einem Nachbargrundstück der Rückseite der Container und stiegen durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster ein. In den Containern wurden teilweise Schränke gewaltsam geöffnet und aus diesen Bargeld und Dokumente entwendet. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Drei Fahrräder aus Hinterhof entwendet, Wiesbaden-Schierstein, Rheingaustraße, Mittwoch, 16.06.2021, 22:00 Uhr - Donnerstag, 17.06.2021, 06:30 Uhr

(he)Zwischen Mittwochabend und gestern Morgen entwendeten unbekannte Täter drei in einem Hof in der Rheingaustraße abgestellte Fahrräder im Wert von circa 2.500 Euro. Das Kinderfahrrad und die Pedelec waren mit Schlössern gesichert, welche die Täter gewaltsam öffneten. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Die AG-Fahrrad der Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2440 zu melden.

4. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizei Wiesbaden für die kommende Woche:

Dienstag: B455, Fort Biehler

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell