Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Bredstedt: Diverse Sachbeschädigungen - Polizei sucht Zeugen!

Bredstedt (ots)

In der Nacht zu Freitag (18.06.21) wurden in Bredstedt diverse Sachbeschädigungen und Diebstähle begangen. Im Bereich Theodor-Storm-Straße/Jungfernstieg wurden Bäume beschädigt, eine Gießkanne gestohlen und Wasser durch einen Briefschlitz in eine Wohnung gegossen. In der Bergstraße wurden ein Gartenzaun, ein Blumenkübel und eine Außenlampe beschädigt.

Weitere Geschädigte oder Hinweisgeber zu den Taten oder den Tätern, werden gebeten, sich bei der Polizei Bredstedt zu melden (Tel.: 04671-4044900 oder Mail: bredstedt.pst@polizei.landsh.de).

