Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Einbruchsversuche im Strothmannsweg - Polizei sucht Zeugen

Belm (ots)

Am späten Samstagabend, zwischen 22 Uhr und Mitternacht, sind mehrere Haustüren im Strothmannsweg ins Visier eines Unbekannten geraten. Der Täter war ausgestattet mit einem Hebelwerkezug und versuchte damit gleich mehrfach in Reihen- sowie Mehrfamilienhäuser unweit der "Neuen Straße" einzubrechen. Der Unbekannte scheiterte jedoch beim Versuch und flüchtete der Täter schließlich in unbekannte Richtung. Zum Tatzeitpunkt trug der schlanke Mann eine Basecap. Die Polizei aus Belm sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können. Sie werden gebeten, sich unter 05406/898630 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell