Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Täter nach Diebstahl im BIZZ-Park festgenommen

Heinsberg-OberbruchHeinsberg-Oberbruch (ots)

Auf der Boos-Fremery-Straße nahmen Polizeibeamte am Samstag (28. November), gegen 3.50 Uhr, einen 29-jährigen Mann fest, der mit einem Einkaufswagen unterwegs war. In diesem transportierte er offenbar Diebesgut sowie Werkzeug. Die Gegenstände wurden sichergestellt und eine Anzeige gefertigt. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern weiter an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell