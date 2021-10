Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Tankstellenautomaten aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Bissendorf (ots)

Zwischen Samstagabend (21 Uhr) und Sonntagmorgen (8 Uhr) haben sich Unbekannte an zwei Automaten an einer Tankstelle in der Bergstraße zu schaffen gemacht. Die Täter hebelten den Hochdruck- und Staubsaugerautomat mit roher Gewalt auf und nahmen das darin befindliche Münzgeld an sich. Mit dem Diebesgut machten sich die Unbekannten schließlich aus dem Staub. Hinweise nimmt die Polizei aus Melle unter 05422/920600.

