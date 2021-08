Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Wer kennt diesen Mann?

Gevelsberg (ots)

Am 21.06.2021 wurde einer 58-jährigen Gevelsbergerin in einem Supermarkt in der Hagener Straße die Geldbörse aus dem Einkaufswagen gestohlen. Kurze Zeit nach der Tat, hob der auf den Bildern abgebildete Mann, an einem Geldautomaten der Sparkasse Gevelsberg-Wetter Bargeld von dem Konto der Geschädigten ab. Nun sind die Bilder für die Öffentlichkeitsfahndung freigegeben. Wer kennt diesen Mann? Bilder unter diesem Link: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/gevelsberg-computerbetrug

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell