POL-EN: Gevelsberg- Sprecherkabine auf Fußballplatz in Brand gesetzt

Gevelsberg (ots)

Am Montag bemerkte der Platzwart, gegen 14:00 Uhr, auf dem Gelände eines Fußballvereins am Ochsenkamp eine Rauchentwicklung. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Eine holzverkleidete Sprecherkabine geriet aus bisher ungeklärten Gründen in Brand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hinsichtlich einer Brandstiftung aufgenommen. Hinweise auf mögliche Täter sind nicht vorhanden.

