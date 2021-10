Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungseinbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

In verschiedenen Stadtteilen ist es in den vergangenen Tagen zu Wohnungseinbrüchen gekommen.

Zwischen Samstag, 9. Oktober, 17 Uhr und Montag, 11. Oktober, 17 Uhr haben sich bislang unbekannte Täter über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Straße Eigerfeld in Giesenkirchen verschafft und diverse Schränke und Schubladen durchwühlt. Über mögliches Diebesgut gibt es zum aktuellen Ermittlungsstand noch keine Kenntnis.

An der Grunewaldstraße verschafften sich am Montag, 11. Oktober, zwischen 9.45 und 10.30 Uhr, ebenfalls bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Sie öffneten gewaltsam die Terrassentür und durchwühlten Schränke und Schubladen. Womöglich durch den Hausbesitzer gestört, erlangten die Täter kein Diebesgut.

Schmuck und Bargeld im vierstelligen Bereich entwendeten hingegen bislang unbekannte Täter am Montag, 11. Oktober, zwischen 15 und 16 Uhr an der Straße Ziegelgrund in Ohler. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt über den Kellerabgang im Garten des Einfamilienhauses.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die in einem der Fälle etwas Verdächtiges beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

