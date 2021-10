Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizei bittet um Hinweise auf flüchtigen Radfahrer

Mönchengladbach (ots)

Nach einem Unfall am Samstagabend, 09.10.2021, in Schrievers bittet die Polizei um Hinweise auf einen flüchtigen Fahrradfahrer.

Eine 25-jährige Autofahrerin fuhr gegen 20:30 Uhr die Dahlener Straße in Richtung Bachstraße entlang. An der Kreuzung Feldstraße hielt sie an einer Rotlicht zeigenden Ampel an. Als die Ampel auf Grün umsprang, fuhr die Frau an, um geradeaus über die Kreuzung in Richtung Bachstraße zu fahren. In dem Moment überquerte ein Radfahrer, von rechts kommend, direkt vor dem Auto die Kreuzung. Nach Zeugenaussagen nutzte der Radfahrer dabei den Fußgängerüberweg, dessen Ampel Rotlicht zeigte. Die 25-Jährige konnte durch ein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß verhindern. Allerdings prallte sie dadurch mit dem Auto gegen einen Ampelmast. Der Radfahrer fuhr anschließend entgegen der Fahrtrichtung über die Dahlener Straße in Richtung Bachstraße davon.

Die Frau blieb bei dem Unfall unverletzt, allerdings ist an dem Auto und der Ampel ein erheblicher Sachschaden entstanden.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Fahrradfahrer geben können, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden.(jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell