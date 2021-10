Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizei stellt mutmaßliche Katalysatorendiebe

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei Mönchengladbach hat in der Nacht von Freitag auf Samstag, 09.10.2021, zwei mutmaßliche Katalysatordiebe in Mülfort vorläufig festnehmen können.

Die Polizei und eine Zeugin beobachteten die beiden Männer dabei, wie sie sich gegen 4 Uhr an der Straße "Am Beller Bach" an einem Golf zu schaffen machten. Kurz darauf hörten die Beamten Sägegeräusche. Daraufhin nahm die Polizei die beiden Verdächtigen vorläufig fest. Die beiden Männer führten Tat typische Werkzeuge mit sich. Im Nachgang stellten die Beamten an dem betroffenen Golf frische Sägespuren rund um den Katalysator fest. Dieser war allerdings noch vorhanden.

Bei den Verdächtigen handelt es sich um zwei Männer im Alter von 38 und 39 Jahren. Während der Vernehmung gaben sie gegenüber den Ermittlern den versuchten Katalysatorendiebstahl zu. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die beiden Männer im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen mangels Haftgründen entlassen. Gegen sie wird weiter wegen versuchten Diebstahls ermittelt. Ob die beiden Männer für weitere ähnliche Taten verantwortlich sein könnten, ist ebenfalls Teil der Ermittlungen.(jl)

