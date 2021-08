Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Telefon durch Trickdiebstahl erbeutet + Renault Twingo gestohlen + Beschädigte Autos + Laptop lockte - Polizei sichert Blutspuren + Zwei Mülltonnenbrände + Schaden durch Pyrotechnik

Marburg - Telefon durch Trickdiebstahl erbeutet

An den Lahnweisen parallel zur Uferstraße etwa in Höhe des KIK-Marktes kam es in der Nacht zum Samstag, 21 August, zwischen 23.50 und 00.10 Uhr zu einem Trickdiebstahl, bei dem die Täter ein Samsung Mobiltelefon erbeuteten. Während zwei Männer das Opfer durch ein Gespräch und mit der Bitte um eine Zigarette ablenkten, schlich einer um die Picknickdecke der Gruppe herum und griff sich bei einer günstigen Gelegenheit das offen dort liegende Telefon. Erst nachdem die Truppe weg war, bemerkte man den Diebstahl. Wer hat den Vorfall beobachtet? Wem ist ein Verhalten einer Gruppe aufgefallen? Wer kann diese Gruppe beschreiben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Renault Twingo gestohlen

Am Freitag, 20. August, gegen 19.15 Uhr, nutzte ein Dieb eine günstige Gelegenheit und stahl ein Auslieferungsfahrzeug eines Heimspeiseservice. Der weiße Renault Twingo mit dem Kennzeichen MR- AV 25 stand kurzzeitig verlassen in der Neuen Kasseler Straße. Die Fahndung verlief erfolglos. Bis heute (Montag, 23. August; 15 Uhr) gibt es keine Hinweise zum Verbleib des Autos. Wo ist der weiße Renault? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Fliegende Bierflasche beschädigt Windschutzscheibe

Die Flasche kam aus einem Innenhof herausgeflogen und landete auf der Windschutzscheibe eines am Lutherischen Kirchhof geparkten Autos. Als der Besitzer die beiden einzigen sich im Innenhof aufhaltenden Männer anspricht, bestritten diese den Flaschenwurf und zogen sich zurück. Die Ermittlungen zur Identität der beiden Männer dauern an. An dem Auto entstand ein Schaden von mindestens 400 Euro. Der Vorfall passierte am Freitag, 20. August, gegen 23.35 Uhr.

Stadtallendorf - Streit endet mit Schaden am Auto

In der Nacht zum Samstag, 21. August, gegen 03.25 Uhr gerieten sich zwei Gruppen auf dem Parkplatz eines Cafes in der Straße des 17. Juni verbal in die Haare. Der Zwist endete letztlich mit einem Tritt eines der unbekannten Täter gegen einen geparkten schwarzen 1er BMW. Der Schaden am Auto beträgt nach ersten Schätzungen mindestens 1500 Euro. Die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0, ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise.

Marburg - Laptop lockte - Polizei sichert Blutspuren

Nach dem Diebstahl eines Notebooks vom Beifahrersitz eines blauen VW Golf sicherte die Polizei frische, möglicherweise vom Täter stammende Blutspuren und erhofft sich durch die Spurenauswertung Hinweise. Der Täter hatte die Beifahrerseite des im Pilgrimstein geparkten Golf eingeschlagen und zugegriffen. Das Laptop hat einen Wert von fast 2300 Euro. Die Tatzeit war am Samstag, 21. August, zwischen 09.45 und 18.30 Uhr. Sachdienliche Hinweise auch in diesem Fall bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Moischt - Feuer in der Eulenkopfstraße

Polizei und Feuerwehr rückten in der Nacht zum Sonntag, gegen 01.20 Uhr wegen eines Brandes in der Eulenkopfstraße aus. Nach den ersten Ermittlungen entstand durch den Brand von Mülltonnen ein Schaden an den Abfallbehältern und dem hölzernen unterstand in dem sie standen. Der Schaden beträgt mindestens 1500 Euro. Aufgrund der ersten Untersuchungen besteht der Verdacht der vorsätzlichen oder auch fahrlässigen Brandentstehung. Glücklicherweise entstand weder ein Personen- noch ein Gebäudeschaden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Bauerbach - Brand einer Mülltonne

In der Nacht zum Montag, 23. August, gegen 00.50 Uhr, brannte aus unbekannten Gründen in der Lohgasse eine Mülltonne. Außer an der Papiermülltonne entstand kein weiterer Schaden. Es besteht der Verdacht der vorsätzlichen oder fahrlässigen Brandentstehung. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Kirchhain - Schaden durch Pyrotechnik

Ein auf einer Terrasse eines Mehrfamilienhauses in der Straße Hinter der Mauer detonierter Knallkörper verursachte am Balkontisch und auf den verlegten WPC - Dielen einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Zu dem Werfer des pyrotechnischen Gegenstandes gibt es derzeit noch keine Erkenntnisse. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. Wer hat zur Tatzeit in der Nacht zum Sonntag, 22. August, gegen 04.10 Uhr am Tatort verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

