POL-MR: "Sicheres Marburg" - Polizei stellt Betäubungsmittel sicher + Einbrüche und Einbruchsversuche + Unter dem Einfluss berauschender Mittel

Marburg - "Sicheres Marburg" - Polizei stellt Betäubungsmittel sicher

Bei Sonderkontrollen für das Präventionskonzept "Sicheres Marburg" stellte die Polizei insgesamt etwa 260 Gramm verschiedener Betäubungsmittel sicher. Unterstützt durch die Bereitschaftspolizei war die Polizei am Freitag, 20. August, zwischen 10 und 18 Uhr sowohl zivil als auch uniformiert in der Innenstadt unterwegs. Nach kurzer Observation einer kleinen Gruppe im Alten Botanischen Garten griffen die Sicherheitskräfte wegen des Verdachts des Handelns mit Betäubungsmitteln zu und nahmen zwei Männer im Alter von 32 und 51 Jahren und eine 54 Jahre alte Frau vorübergehend fest. Bei den beiden Männern fand die Polizei jeweils geringere Mengen Betäubungsmittel. Bei der Frau stellte die Polizei in kleinen verkaufsfertigen Portionen verpackt, insgesamt fast 160 Gramm Haschisch, Marihuana und Amphetamine sicher. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten weitere etwa 80 Gramm verschiedener Betäubungsmittel. Die Polizei entließ die in Marburg lebende Frau in Absprache mit der Staatsanwaltschaft nach den polizeilichen Maßnahmen.

Einbrüche und Einbruchsversuche

Sterzhausen - Versuchter Einbruch in Schützenhaus

Ohne Beute blieben Einbrecher im Schützenhaus in der Michelbacher Straße. Sie richteten allerdings einen Schaden von mehreren Tausend Euro an. Der Einbruch war am zurückliegenden Wochenende, zwischen Mitternacht in der Nacht zum Samstag und 09.45 Uhr am Sonntag, 22. August. Der oder die Täter hebelten den hölzernen Fensterladen auf und schlugen zum Einstieg die Scheibe ein. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Mornshausen - Einbrecher unterwegs - Gestohlenen Roller zurückgelassen

Am zurückliegenden Wochenende waren Diebe und Einbrecher in Gladenbach Mornshausen unterwegs. In der Eigenöder Straße scheiterten der oder die Täter an der Sicherheit der Eingangstür einer Softwarefirma. Lediglich an der Tür entstand ein geringer Schaden. Hier liegt die Tatzeit zwischen 16 Uhr am Freitag und 12.30 Uhr am Sonntag. In der Hauptstraße gab es zwischen 20 Uhr am Freitag und 13 Uhr am Sonntag den Einbruch in einen Keller eines Einfamilienhauses. Es blieb beim Sachschaden an den Holztüren. Im Garten des Hauses ließen der oder die Täter einen weißen Motorroller zurück, den sie zuvor wohl in der Ludwig-Runzheimer-Straße gestohlen und dann mutmaßlich über einen unbefestigten Feldweg bis zum nächsten Tatort geschoben oder gefahren hatten. Der Rollerdiebstahl war in der Nacht zum Sonntag, 22. August, zwischen 23 und 04.45 Uhr. Ein Zusammenhang zwischen den Taten liegt nahe, steht letztlich jedoch nicht sicher fest.

Elnhausen - Werkzeuge gestohlen

Aus der wohl ge- jedoch nicht verschlossenen Garage eines Hauses in der Straße Pfaffenberg, stahl ein Dieb mechanische und elektronische Werkzeuge im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Der Täter stahl einen Akkuschrauber und eine Stichsäge, jeweils Makita-Geräte, einen Bosch - Entfernungsmesser, ein Batterieladegerät und Ratschen. Tatzeit war die Nacht zum Samstag, zwischen Mitternacht und 05.30 Uhr. Sachdienliche Hinwiese auch zu dieser Tat bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Buchenau - Einbruch oder Sachbeschädigung

Die Doppelglasscheibe neben der Eingangstür eines Mehrfamilienhauses im Gassenweg war an der äußeren Scheibe an zwei Stellen punktuelle beschädigt. Wie es zu diesem Schaden in Höhe von mindestens 1000 Euro kam, steht nicht fest. Ebenso wenig steht fest, ob es sich hier um den Versuch handelt, die Scheibe mit dem Ziel eines Eindringens zu zerstören oder ob es sich um eine Sachbeschädigung handelt. Der Vorfall passierte von Freitag auf Samstag, 21. August, zwischen 20 und 08 Uhr. Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0 oder Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Landkreis - Unter dem Einfluss berauschender Mittel

Am Freitag, 20. August, informierte die Polizei in ihren Meldungen übe reinen 46 Jahre alten Autofahrer, der morgens um 08.15 Uhr mit laut Alkotest 1,89 Promille hinter dem Lenkrad seines Autos saß und durch Marburg fuhr. Über das Wochenende zog die Polizei weiterer Fahrer aus dem Verkehr, weil sie unter dem Einfluss von Alkohol und/oder anderer berauschender Mittel standen. Freitag, gegen 16.50 Uhr endete die Autofahrt eines 36-Jährigen in Gladenbach, nachdem der Drogentest den Einfluss von THC bestätigte. Am Samstag musste ein 22-Jähriger sein Auto um 21.40 Uhr im Lahntal stehen lassen. Er war deutlich zu schnell unterwegs und lieferte damit den Grund der Kontrolle. Sein Drogentest reagierte auf Kokain. Ein 25 Jahre alter Mann fuhr am Sonntag Auto, obwohl er unter dem Einfluss von THC stand. Die Polizei Stadtallendorf stoppte ihn um 16.10 Uhr in der Schlesierstraße. Und dann waren da noch ein 19-jähriger Auto und ein 24-jähriger Fahrradfahrer, die unter Alkoholeinfluss fuhren. Den 19-Jährigen hielt die Polizei in der Nacht zum Sonntag, gegen 02 Uhr in Biedenkopf, den Radfahrer um 03.35 Uhr in Marburg an. Der Alkotest des Autofahrers zeigte 1,57 Promille, der Radfahrer brachte es auf 1,67 Promille. Die Polizei beendete sämtliche Fahrten, stellte teils die Fahrzeugschlüssel sicher, um die Weiterfahrt zu unterbinden und entließ alle Fahrer nach der veranlassten Blutprobe.

