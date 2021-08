Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Scheunenbrand - Erksdorf gesperrt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Erksdorf -

Aus noch ungeklärter Ursache brannte heute Morgen (Montag, 23.08, gegen 06.30 Uhr) in der Torstraße eine Scheune. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das unmittelbar danebenstehende Wohnhaus verhindern, sodass dieses weitestgehend unbeschädigt blieb. Durch den Brand gab es keinen Personenschaden. Tier waren ebenfalls nicht betroffen. In der Scheune standen verschiedene Maschinen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht nicht fest. Die Brandursachenermittler der Kripo Marburg übernehmen die Ermittlungen. Die Polizei forderte durch Lautsprecherdurchsagen und mit Rundfunkwarnmeldungen die Anwohner wegen der erheblichen Rauchentwicklung auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Erksdorf wegen der notwendigen Sperrung der Ortsdurchfahrt weiträumig zu umfahren. Das Feuer ist mittlerweile weitgehend gelöscht. Die Sperrung dauert nach wie vor an (Stand: 10 Uhr)

Martin Ahlich

