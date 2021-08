Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Auseinandersetzung + Festnahmen nach Raub + 11 Anzeigen gegen Randalierer + Pedelec gestohlen + Autoscheibe eingeschlagen + Katalysator weg + Reifen platt + 3 x Kirchhain und 1 x Stadtallendorf

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Auseinandersetzung endet mit Anzeigen

Eine zunächst verbale Auseinandersetzung mündete in eine handgreifliche und endete für einen 18-Jährigen mit einer Platzwunde im Gesicht und für einen 19- und einen 20-Jährigen mit Anzeigen wegen Körperverletzung, Beleidigung, Widerstand und der Angabe falscher Personalien. Der Vorfall spielte sich in der Nacht zum Sonntag, 15. August, gegen 04.50 Uhr, zwischen der Mühltreppe beim Rudolphsplatz und dem Pilgrimstein ab. Die zunächst als mutmaßliche Zeugen angehörten Beteiligten gaben mündlich komplett falsche Personalien mit Anschriften und mobilen Telefonnummern an. Die weiteren Ermittlungen zur Aufklärung des Tatgeschehens entlarvten sie allerdings sehr schnell.

Marburg - Festnahmen nach Raub und Körperverletzung

Die Polizei Marburg nahm nach einem Raub und einer Körperverletzung in der Nacht zum Donnerstag, 19. August, zwei von drei mutmaßlichen Tätern vorübergehend fest. Es handelt sich dabei um einen 28 Jahre alten in Marburg lebenden Mann und einen 16-Jährigen aus Kirchhain. Die Ermittlungen nach dem Dritten dauern an.

Nach bisherigem Wissen kam es zwischen diesen dreien und einem 22 Jahre alten Marburger sowie den ihn begleitenden Zeugen gegen 00.20 Uhr am Abgang zu den Lahnweisen in der Verlängerung der Savignystraße zu einer ersten Begegnung. Der 28-Jährige schubste dabei den 22-Jährigen plötzlich und unvermittelt zu Boden und entriss ihm dabei das Mobiltelefon. Das Opfer und der Zeuge verfolgten die nach der Tat geflüchteten und holten sie kurze Zeit später ein. Der Versuch, sein Handy mit Bargeld auszulösen endete damit, dass der 28-Jährige erneut zuschlug und dann mit dem Handy, dem Geld und den Begleitern die Flucht fortsetzte. Das Opfer und der Zeuge suchten in der Nacht weiterhin nach den Tätern, sodass es in der Oberstadt erneut zu einer Begegnung kam, die wiederum mit einem Schlag, diesmal wohl ausgeführt von dem 16-Järhigen endete. Die mittlerweile benachrichtigte Polizei nahm im Anschluss an diese erneute Körperverletzung den 16 und den 28-Jährigen vorläufig fest. Die Ermittlungen insbesondere zum noch unbekannten Begleiter der Festgenommenen dauern an.

Marburg -11 Anzeigen gegen Randalierer

Das Verhalten eines alkoholisierten 25 Jahre alten Mannes führte letztlich zu insgesamt 11 Anzeigen ua. wegen Widerstands, Körperverletzungen, Beleidigungen und Sachbeschädigungen, einer Blutprobe und zu einer Ausnüchterung in der Zelle. Die Polizei bekam es am Mittwoch, 18. August gegen 22.40 Uhr mit dem wohnsitzlosen, polizeibekannten Mann zu tun, weil er in einem Gastronomiebetrieb im Steinweg Gäste belästigte, beleidigte, anpöbelte und weil es dort in diesem Zusammenhang auch zu Sachbeschädigungen kam. Die Polizei kontrollierte den Mann in der Straße Zwischenhausen. Er verhielt sich aggressiv, beleidigte die Beamten und trat nach ihnen, ohne zu treffen. Sogar nachdem die Polizei ihn mit einfacher körperlicher Gewalt überwältig und zu Boden gebracht hatte, setzte der Mann seine Verbalattacken fort und trat nach den Beamten. Das setzte sich fort, bis der Mann zur Ausnüchterung in der Zelle saß. Auf dem Weg dorthin biss er noch einem Beamten in die Hand. Nur durch den getragenen Handschuh blieb es dabei bei einer nur oberflächigen Wunde. Letztlich brachte es der Mann durch sein Verhalten auf insgesamt elf Strafanzeigen. Sein späterer Alkotest zeigte 1,66 Promille. Die Polizei entließ den Mann am nächsten Morgen.

Marburg - Pedelec gestohlen

In der Nacht zum Donnerstag, 19. August, kam es in einem MEhrfamilenhaus in der Reitgasse zum Diebstahl eines E-Bikes. Der Täter trat die Eingangstür zum Mietshaus ein und stahl das im dritten Stock abgestellte silberne Pedelec. Der Dieb ließ seine Beute letztlich zurück und die Polizei fand es im Zuge der Fahndung im Zusammenhang mit den vorher geschilderten Vorkommnissen (Festnahmen nach Raub/ Randalierer). Ob es hier einen Zusammenhang gibt, bedarf weiterer Ermittlungen. Wer hat in der Nacht in der Reitgasse oder in unmittelbarer Nähe ein silbernes E-Bike gesehen? Wer kann Angaben zum Fahrer zu dieser Zeit machen? Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Autoscheibe eingeschlagen - Handtasche gestohlen

Obwohl die auf dem Beifahrersitz liegende Handtasche unter einer Decke lag, schlug ein Dieb die Scheibe der Fahrertür ein und griff zu. Mit der Handtasche erbeutete er eine Geldbörse und eine Sonnenbrille. Der Gesamtschaden beträgt mehrere hundert Euro. Der betroffene silberne Smart For Two parkte zur Tatzeit am Mittwoch, 18. August, zwischen 06.45 und 16 Uhr auf dem Lahnuferparkplatz in der Lahnstraße. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Katalysator weg

Zwischen 19.30 Uhr am Dienstag und 12.30 Uhr am folgenden Mittwoch, 18. August, stahlen Diebe vermutlich den Katalysator eines blauen VW Polo. Der VW parkte vor dem Anwesen Cappeler Straße 3. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Reifen platt - Technischer Defekt oder Sachbeschädigung

Bei einer ersten Überprüfung ließen sich weder eine Einstichstelle noch eine sonstige Manipulation feststellen, die den platten Vorderreifen an dem grauen Yamaha-Leichtkraftrad erklären. Das Krad parkte zur fraglichen Zeit zwischen Mittwoch, 11. August und Sonntag, 15. August, vor dem Schuhmarkt 1. Wer hat in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen an dem Motorrad gemacht? Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Ostkreis - 3 x Kirchhain und 1 x Stadtallendorf

Von Mittwoch auf Donnerstag, 19. August, beendete die Polizei Stadtallendorf erneut vier Fahrten, weil die Fahrer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln standen. Drei Mal war der Tatort in Kirchhain, einmal in Stadtallendorf. Um 12.30 Uhr reagierte der Drogentest eines 24-jährigen Autofahrers auf Amphetamine, um 13.30 Uhr der eines 26 Jahre alten Autofahrers auf THC. Um 22.25 Uhr verweigerte ein 21 Jahre alter Autofahrer trotz der Verdachtsmomente einen klärenden Drogentest, erklärte sich aber mit der Blutprobe einverstanden. Um 01.20 Uhr kontrollierte eine Streife den Fahrer eines E-Scooters, weil das Gefährt hinten kein Kennzeichen hatte. Der Fahrer hatte es stattdessen am Lenker angebracht. Versichert war das Zweirad demnach. Allerdings reagierte der Drogentest des 40 Jahre alten Fahrers positiv auf THC, sodass auch er zunächst mit zur Blutprobe musste und dann zu Fuß weiterdurfte.

Martin Ahlich

