POL-MR: Verletzter meldet - Festgenommener bestreitet Überfall

Marburg

Am Samstagmorgen, 21. August, gegen 04.45 Uhr, erschien blutend ein 33 Jahre alter Mann bei der Polizei in Marburg und gab an, zwischen 04 und 04.30 Uhr in der Carl-Orff-Straße durch einen ihm bekannten 34-Jährigen überfallen, geschlagen und verletzt worden zu sein. Während man im Krankenhaus die Verletzungen des Opfers versorgte, nahm die Polizei den 34-Jährigen widerstandslos in dessen Wohnung fest. Der Mann bestritt den Vorwurf vehement, sodass der Polizei zu dem Geschehen in der Carl-Orff-Straße widersprüchliche Schilderungen vorliegen. Zur Klärung sucht die Polizei nach Zeugen. Wer war zur angegebenen Tatzeit in der Carl-Orff-Straße? Wer kann sachdienliche Angaben machen? Das bei dem Überfall erbeutete Handy hat der Besitzer mittlerweile wieder. Es wurde durch die Kripo und das Opfer in der Nähe des beschriebenen Tatortes gefunden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

