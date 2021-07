Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gruibingen - Polizei überwacht Verkehr

Zahlreiche Verstöße musste die Polizei am Dienstag bei Gruibingen ahnden.

Ulm (ots)

Zwischen 9 und 13 Uhr überwachten Spezialisten der Verkehrspolizei zusammen mit den Kollegen vom Polizeipräsidium Einsatz den Straßenverkehr auf der A 8 in Richtung München. Insgesamt 97 Lkw-Fahrer stellten die Beamten fest, die gegen das Überholverbot verstoßen hatten. Auch zahlreiche Lkw-Fahrer kontrollierten die Beamten. Zwei von ihnen durften nicht weiterfahren: An einem Lkw waren Teile verbaut, so dass das Fahrzeug eine unzulässige Höhe hatte. Ein zweiter Lkw war überladen. Außerdem mussten die Beamten feststellen, dass an diesem Fahrzeug das Kontrollgerät ausgebaut war. Zwei weitere Lkw-Fahrer hatten gegen die vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten verstoßen; drei Lkw-Fahrer wurden beanstandet, weil sie ihre Ladung nicht ausreichend gesichert hatten. Auf die Fahrer kommen nun Anzeigen zu. Die Polizei wird ihre Kontrollen fortsetzen.

++++1443837

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell