POL-MR: Haftbefehle gegen mutmaßliche Räuber

Bezug zu Presseinformationen vom 19. August "Festnahmen nach Raub und Körperverletzung" und 20. August "Vier Festnahmen" nach Raub)

Marburg

Im Zusammenhang mit den Taten nahm die Polizei insgesamt fünf Tatverdächtige unmittelbar nach der Tat fest. Es handelt sich dabei um einen wohnsitzlosen 28-Jährigen, sowie vier Jugendliche/Heranwachsende im Alter von drei Mal 16 und einmal 18 Jahren. Ein 16-Jähriger soll an beiden geschilderten Taten beteiligt gewesen sein. Die jeweils zuständigen Richter des Amtsgerichts Marburg erließen mittlerweile gegen vier der Festgenommenen Haftbefehle. Gegen einen lagen keine ausreichenden Haftgründe vor. Drei befinden sich in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt, ein Haftbefehl wurde gegen strenge Auflagen außer Vollzug gesetzt.

