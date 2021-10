Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 20-Jähriger geschlagen und ausgeraubt

Mönchengladbach (ots)

In der Mönchengladbacher Altstadt ist es am Sonntagmorgen, 10. Oktober, zwischen 6.30 und 6.45 Uhr am Alter Markt im Bereich der Sparkasse-Filiale zu einem schweren Raub gekommen, bei dem ein Mann leicht verletzt wurde.

Nach eigener Aussage schlug dem 20-Jährigen ein Mann mit der Faust ins Gesicht, so dass er zu Boden fiel und für kurze Zeit das Bewusstsein verlor. Als er wieder wach wurde, stellte der 20-Jährige eine blutende Wunde am Rücken fest. Außerdem wurde ihm seine Jacke, in der sich ein dreistelliger Bargeldbetrag sowie sein Mobiltelefon befanden, entwendet. Aufgrund der Verletzung wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht und nach ärztlicher Behandlung wieder entlassen.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell