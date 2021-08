Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Während Urlaub in Wohnung eingebrochen

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte brachen im Zeitraum vom 10.07. bis 03.08.2021 in eine Wohnung in der Bgm.-Hoffmann-Straße ein. Die Wohnung wurde komplett durchwühlt. Ob Gegenstände entwendet wurden, wird derzeit noch ermittelt. Der Wohnungsinhaber befand sich während des Tatzeitraums im Urlaub. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

