Polizei Hagen

POL-HA: Fußgänger läuft gegen Bus und verletzt sich leicht

Hagen (ots)

Ein leichtverletzter Fußgänger - das ist die Bilanz nach einem Unfall auf der Leimstraße am Montag gegen 17:30 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 42-Jährige fußläufig über die Straße gegangen, um seinen Weg in Richtung Markanastraße fortzusetzen. Dabei übersah er nach eigenen Angaben einen Bus und lief gegen den hinteren Teil des Fahrzeuges. Der 63-jährige Busfahrer leistete umgehend erste Hilfe. Der verletzte Fußgänger wurde zunächst an der Unfallstelle behandelt und kam anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an. (ra)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell