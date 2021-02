Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Leichtverletzte nach Autounfall in Wehringhausen

Hagen (ots)

In Wehringhausen wurden zwei Autofahrer am Montagmorgen gegen 7 Uhr leicht verletzt. Ein 30-Jähriger aus Schwelm war mit seinem Nissan auf der Wehringhauser Straße in Richtung Bahnhofshinterfahrung unterwegs und beabsichtigte seine Fahrt an der Kreuzung weiter geradeaus in Richtung Eckesey fortzusetzen. Es kam zu einem Zusammenstoß mit einem 24-Jährigen aus Haspe. Der Mann wollte mit seinem Seat links abbiegen und war deshalb in den Kreuzungsbereich hineingefahren. Durch den Zusammenstoß verletzten sich beide Autofahrer leicht. Sie kamen jeweils mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An den Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 9.000 Euro. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, da sie nicht mehr fahrbereit waren. (ra)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell