POL-BOR: Ahaus - Automat gesprengt

Ahaus (ots)

Als alarmierte Polizeibeamte am Montagabend gegen 22.00 Uhr an einem mutmaßlich aufgesprengten Automaten in Ahaus eintrafen, roch es noch stark nach abgebrannten Böllern: Lange waren die Automatensprenger noch nicht weg. Metallteile des Geräts zum Verkauf von Sexartikeln lagen auf der Von-Braun-Straße. Die Wucht der Explosion hatte die gesamte Front abgerissen und einige Meter weit geschleudert. Bargeld und verschiedene Produkte hatten die Unbekannten zurückgelassen. Ob die Täter Beute machten, ist derzeit unklar. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

