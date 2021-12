Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Auffahrunfall in Gerlingen

Wenden (ots)

Ein Verkehrsunfall hat sich heute Morgen (15. Dezember) gegen 6.30 Uhr auf der Koblenzer Straße in Gerlingen ereignet. Hier befuhr ein 27-Jähriger mit seinem Pkw die Straße in Richtung Olpe, ihm folgte ein weiterer 50-jähriger Fahrzeugführer. Als ein Rettungswagen mit Sonder- und Wegerechten aus Richtung A 45 kommend an beiden Fahrzeugen vorbeifahren wollte, fuhr der vordere Pkw an den rechten Fahrbahnrand und bremste deutlich ab. Dies realisierte der folgende 50-Jährige zu spät und fuhr auf den anhaltenden Pkw auf. Dabei wurden sowohl der Fahrer als auch die Beifahrerin des vorausfahrenden Pkw verletzt. Die 26-jährige Beifahrerin kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, der 27-Jährige wollte eigenständig einen Arzt aufsuchen. Es entstand Sachschaden im insgesamt fünfstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell