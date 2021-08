Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim - Rhein-Neckar-Kreis: Leichtfertiges Überholmanöver sorgt für hohen Sachschaden KORREKTUR der Unfallörtlichkeit

Schriesheim - Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Entgegen der ersten Meldung, ereignete sich der Unfall nicht auf der B3, sondern auf der Straße "Aussiedlerhof" (K4242) in Höhe einer Feldwegkreuzung in einer langgezogenen Linkskurve. Hier wollte die Fahrzeugführerin, welche in Fahrtrichtung Dossenheim unterwegs war, nach links abbiegen, also es zur Kollision kam.

