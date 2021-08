Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim - Rhein-Neckar-Kreis: Leichtfertiges Überholmanöver sorgt für hohen Sachschaden

Schriesheim - Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag um 11:00 Uhr kollidierten zwei Audi-Fahrer auf der B3 in Richtung Dossenheim. Die 59-Jährige wollte in Höhe der Einmündung "Aussiedlerhöfe" nach links abbiegen, als der hinter ihr fahrende Audi-Fahrer bereits zum Überholen ausgeschert hatte. Dadurch befanden sich beide Autos auf derselben Höhe und es kam zum Zusammenstoß. Der Unfallverursacher kam von der Fahrbahn ab und in einer nahegelegenen Wiese zum Stillstand. Keiner der Beteiligten wurde verletzt. Es entstand an beiden Audi ein Gesamtschaden in Höhe von 16.000 Euro und beide Autos mussten abgeschleppt werden.

