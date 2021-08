Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Radfahrer bei Zusammenstoß mit Auto leicht verletzt

Mannheim (ots)

In der Theodor-Heuss-Anlage stießen am Donnerstagnachmittag ein VW-Fahrer und ein Radfahrer zusammen. Der ortsunkundige VW-Fahrer wollte auf den dortigen Parkstreifen abbiegen und übersah dabei den 43-Jährigen Radfahrer. Dieser befuhr die Theodor-Heuss-Anlage in gleicher Richtung. Der Radfahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und kollidierte mit der Beifahrertür des VW. Der Radfahrer wurde hierbei nur leicht verletzt und konnte seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Es entstand ein Gesamtschaden an Auto und Fahrrad von 1.500 Euro. Der VW-Fahrer muss mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen.

