Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Pfaffengrund: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt; Zeugen gesucht

Heidelberg-Pfaffengrund (ots)

Lebensgefährliche Kopfverletzungen erlitt ein 76-jähriger Fahrradfahrer am Freitagvormittag bei einem Verkehrsunfall im Pfaffengrund.

Ein 78-jähriger Mercedes war kurz vor 11 Uhr von der Hugo-Stotz-Straße nach rechts auf die Eppelheimer Straße in Richtung Eppelheim eingebogen und übersah dabei den 76-Jährigen Fahrradfahrer, der auf dem linken Radweg in Richtung Henkel-Teroson-Straße unterwegs war. Nach seiner notärztlichen Behandlung an der Unfallstelle wurde der 76-Jährige mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen ist gering.

Die Eppelheimer Straße war zwischen Henkel-Teroson-Straße und Kurpfalzring in Richtung Eppelheim bis gegen 13.30 Uhr gesperrt.

Die Unfallermittler der Verkehrspolizei Heidelberg haben die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Heidelberg, Tel.: 0621/174-4111 oder beim Polizeirevier HD-Süd, Tel.: 06221/3418-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell