Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Garage einer Fahrschule

Attendorn (ots)

In der Zeit von Mittwoch (8. Dezember, 20.30 Uhr) bis Montag (13. Dezember, 7.30 Uhr) haben sich unbekannte Täter Zugang zu einer Garage einer Fahrschule "Am Kirchplatz" verschafft und drei Motorräder und einen Roller entwendet. Zeugen meldeten zunächst, dass sich in einem in der Nähe befindlichen Carport ein unbekanntes Krad befinden würde, bei dem Teile des Kennzeichens entfernt wurden. Daraufhin leitete die Polizei weitere Ermittlungen ein. Bei dem aufgefundenen Leichtkraftrad handelte es sich um eine KTM, Modell: Duke, in weiß-orange. Zudem entwendeten die Unbekannten noch eine Honda, Modell: CB 500, in orange, eine Honda, Modell: CBF 125, in rot sowie einen blauen Roller der Marke Peugeot, Modell: Speedfight. Zudem stellten die Polizeibeamt:innen bei der Fahrschule fest, dass der Briefkasten aufgebrochen wurde. Wie die Täter in die Garage gelangten und so die Fahrzeuge entwenden konnten, ist derzeit noch unklar. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

