Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Kennzeichen-Dieb:innen im Kreis Olpe unterwegs

Kreisweit (ots)

Am vergangenen Wochenende (10. bis 12. Dezember) hat die Polizei Kenntnis von insgesamt sechs Kennzeichendiebstählen erhalten. Diese ereigneten sich in Olpe im "Don-Bosco-Weg" (zwei Diebstähle) sowie an der Einmündung "Kampstraße / Bergstraße", in Wenden in der "Severinusstraße" und in der "Kölner Straße" in Lennestadt. Hinweise auf die Täter:innen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen

