Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 65-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

Olpe (ots)

Am Samstag (11. Dezember) hat sich gegen 14.25 Uhr auf der "Franziskanerstraße" in Fahrtrichtung "Bruchstraße" ein Verkehrsunfall zwischen einem 65-jährigen Fußgänger und einem Pkw ereignet. Zunächst befuhr eine 42-Jährige mit ihrem Pkw die Straße in Richtung "Bruchstraße". In Höhe der Fußgängerquerung "Franziskanerstraße / Bahnhofstraße" querte zeitgleich ein Fußgänger die Straße. Dies nahm die 42-Jährige zu spät wahr und fuhr den 65-Jährigen an. Dieser stürzte zunächst auf die Motorhaube und fiel dann zu Boden. Ein Rettungswagenteam brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

